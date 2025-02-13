إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن إعداد مصر خطة لإعادة إعمار غزة بدون تهجير أهالي القطاع، تتراوح مدتها ما بين 3 إلى 5 سنوات، تنتهي خلاله كافة الأعمال الإنشائية التى تعيد تمهيد القطاع.

ملامح خطة مصر لإعادة إعمار غزة

وأوضحت المصادر، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، تتضمن العمل على مرحلتين لإزالة الركام وبناء تجمعات سكنية، وأشارت المصادر إلى إمكانية إعلان تفاصيل مقترح مصر لإعادة إعمار غزة الأسبوع المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة، تضع تصورا لـ إعادة الإعمار بداية من رفح والجنوب وينتهي بشمال قطاع غزة، بمشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ومشاركة شركات عقارية دولية.

قطاع غزة، فيتو

وتؤكد مصر في خطتها لإعمار غزة، أنها تتضمن تخصيص مناطق آمنة لنقل السكان لها خلال أول 6 أشهر، وإنشاء وحدات سكنية آمنة بعد 18 شهرًا، وجلب 24 شركة متعددة الجنسيات و18 مكتبا استشاريا لإنجاز مشروعات غزة بدعم عربي وأوروبي.

ترتيبات لعقد قمة عربية خماسية في السعودية

جاء ذلك وسط الكشف عن ترتيبات لعقد قمة خماسية عربية تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض"، تضم قادة مصر والسعودية وقطر الإمارات والأردن، وذلك قبل انعقاد القمة العربية في العاصمة المصرية أواخر الشهر الجاري، على أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار عقب القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة 27 فبراير الجاري.

وكان بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، قد كشف منتصف الشهر الماضي، عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك بعد وقف إطلاق النار.

غزة، فيتو

من جهته، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن القمة العربية الطارئة في القاهرة، ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة، وستسعى للتأكيد على مبادئ ومرتكزات أساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية.

مقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربيًا لإعادة إعمار غزة

وأضاف السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، أن هناك أفكارًا ومقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربيًا لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها، مشيرًا إلى تنسيق واسع بين الدول العربية.

في ذات السياق، أكدت الخارجية، الثلاثاء الماضي، التزام مصر بطرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة، وبصورة واضحة وحاسمة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

البيت الأبيض ينتظر خطة سلام من الشركاء العرب

ومساء أمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن ملك الأردن عبد الله الثاني أعرب خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "تفضيله الشديد" بقاء الفلسطينيين في أرضهم، فيما أشاد ترامب بالملك عبد الله، بوصفه "أحد القادة العظماء الحقيقيين في العالم".

وذكرت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أعرب خلال لقائه الرئيس ترامب عن "تفضيله الشديد" لبقاء الفلسطينيين في أرضهم "مع تخصيص أراض إضافية لاستخدامها في مشاريع تنموية جديدة "مما يخلق وظائف بمستويات غير مسبوقة"، مستدركة: "مع ذلك، يشعر الرئيس الأمريكى بأن هناك حلولًا أكثر شمولية، بما في ذلك إمكانية نقل الفلسطينيين إلى مواقع أخرى أكثر أمنًا".

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وأكدت متحدثة البيت الأبيض، التزام الرئيس الأمريكى بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن "شركاءنا العرب يعملون على إعداد خطة سلام لتقديمها إلى الرئيس"، وأضافت أن "الإدارة الأمريكية مستمرة في العمل مع شركائنا العرب بالمنطقة".

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