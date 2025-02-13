يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، تصور مصري شامل لإعادة إعمار غزة

إعادة إعمار قطاع غزة، أعلنت مصر عزمها تقديم طرح متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مع التأكيد على حقوقه الشرعية والقانونية.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف يتضمن تأكيد وزارة الخارجية علي أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تضع في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، مشددة على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن حقوق جميع شعوب المنطقة.

وشددت مصر على أهمية احتواء جذور الصراع ومعالجة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

كما أعربت القاهرة عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، يحقق الأمن والاستقرار لكافة الأطراف.

يأتي هذا الموقف في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة لدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط.

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