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خارج الحدود

حمد بن جاسم: القمة العربية المقبلة في مصر لن تكون كغيرها لهذا السبب

حمد بن جاسم، فيتو
حمد بن جاسم، فيتو

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإقامة دولة فلسطينية في السعودية.

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة 

وقال حمد بن جاسم، عبر حسابه على منصة "إكس": "ستعقد قريبا في القاهرة قمة عربية، وستكون مهمة في هذا الوقت والظروف التي نعيشها، ولذلك لا بد لنا أن نؤكد أن هذه القمة لن تكون مثل القمم العربية السابقة"، مشيرا إلى المطالبات والتصريحات التي تدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتحويله لمشروع عقاري يُباع ويُشترى، والدعوة كذلك لاحتلال المزيد من الأراضي العربية".

موقف عربي واضح يلتزم به الجميع

وأضاف: "هكذا يجب أن تخرج القمة المقبلة ببيان وموقف عربي واضح يلتزم به الجميع، في السر والعلن، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض تهجيره وسلب ما تبقى من أرضه بالقوة، التزاما بقرارات مجلس الأمن، وغيرها من القرارات الدولية وبمبادرات الجامعة العربية التي تعطي الطرفين الحق في العيش بسلام جنبا إلى جنب".

إسرائيل لم توافق على السلام مع الفلسطينيين

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق: "إسرائيل لم توافق على السلام مع الفلسطينيين ولم تجربه حتى تقول إنه لن يدوم. كما أنها لم تجرب الاتفاق مع الدول العربية كلها على سلام عادل، حتى يستطيع العرب اتخاذ موقف مع الفلسطينيين، إذا لم يلتزموا بهذا السلام".
 

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