الخميس 13 فبراير 2025
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أخبار مصر

مدبولي مستشهدا بالحرب العالمية الثانية: إعداد تصور لإعادة إعمار غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رفض مصر الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة: “مصر تواصل تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية إلى قطاع غزة”.

تصور مصر لإعادة إعمار غزة

وبشأن المبادرة المصرية لإعمار غزة، قال رئيس الوزراء: "هناك تخطيط ودراسات تتم لإعداد التصور لهذا الأمر وهذا يتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن التصور خلال الفترة المقبلة".

إعمار ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية

وأوضح أن إعادة الإعمار ليس شيئا جديدا ولا مستحدثا، وبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير في ظل تواجد الناس وهذا شيء عادي، ويعد ذلك أفضل لأي دولة؛ لأن نقل الناس بعيدا ثم إعادتهم مرة أخرى تكاليف إضافية وتحتاج خدمات ولوجستيات أكثر بكثير. 

وتابع: "إعادة الإعمار والتنمية والتطوير مع وجود السكان فكرة ليست جديدة ولا مبتدعة بالعكس كل التجارب العالمية بعد الحروب والكوارث الطبيعية كانت تتم في ظل تواجد الناس".
 

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