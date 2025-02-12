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خارج الحدود

خطة محكمة وتوافق عربي، أبو مازن يتحدث عن إعادة إعمار قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني،
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، فيتو

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إننا نثمن مواقف مصر والسعودية والأردن التي رفضت خطط تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه، مشيرا إلى أنه لاسلام ولا استقرار إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية، والإصرار على الوقف التام للحرب، والبدء الفوري بإغاثة الشعب الفلسطيني.

إعادة إعمار قطاع غزة

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (القاهرة الإخبارية)، أنه لا سلام بالمنطقة، إلا بتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مضيفًا أنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة، وفق خطة محكمة، تحظى بإجماع فلسطيني عربي رسمي، وشعبي، في ظل وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

 تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه،

وأكد الرئيس الفلسطيني، تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه، في كل من غزة، والضفة، والقدس، ونشدد على أن فلسطين ليست للبيع، ونؤكد أهمية تنسيق الجهود، والمواقف المشتركة لاعتماد رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة.

التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين

وتابع: «نثمن الجهود المبذولة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والحصول على مزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين». 

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