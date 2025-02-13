الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكراني أهمية إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأوكراني

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع وزير خارجية أوكرانيا "أندريه سيبيها" اليوم الخميس خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا.

تطلع الجانب المصري لعقد المشاورات السياسية مع الجانب الأوكراني

أشاد عبد العاطي بعلاقات التعاون بين مصر وأوكرانيا، معربًا عن التطلع للوصول بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين، مشددًا على تطلع الجانب المصري لعقد المشاورات السياسية مع الجانب الأوكراني خلال العام الحالي بالقاهرة.

 

ارتفاع معدل التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا 

وثمن وزير الخارجية ارتفاع معدل التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا ليقترب من المستوى الذي كان عليه قبل عام ٢٠٢٢ (يزيد على ٢ مليار دولار)، مشيرًا إلى الزيارة التي تمت مؤخرًا للوفد الاقتصادي الأوكراني برئاسة وزير السياسة الزراعية خلال شهر فبراير ٢٠٢٥، وتمنياته أن تسهم في زيادة الواردات الزراعية لمصر من أوكرانيا، مؤكدًا أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين وتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في أفريقيا.

مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، بجانب أهمية المضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة.

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