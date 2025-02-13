الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

تحصين 134 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بالشرقية

تحصين 134ألف ماشية
تحصين 134ألف ماشية ضد مرض الجلد العقدى

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أنه في إطار الحملة القومية  للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والماعز والتي بدأت أعمالها في ٢٦ يناير  ٢٠٢٥، بلغ 134 ألف ماشية.

 

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180 لجنة بيطرية للتحصين 

حيث قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الثانى من الحملة بتحصين 134 ألفا و682 رأس ماشية مابين تحصين ٦٨ ألفا و٢٦٣  جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و٦٥ ألفا و١٩ جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام. 

 

الحملات تجوب القرى 

وأشار مدير المديرية إلى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة حيث تم ترقيم وتسجيل  ٢٨٠٩ رؤس ماشية 

 

زيارات لجميع مراكز وقرى المحافظة 

وأشار  إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام.

 

عقد 760 ندوة وجولة إرشادية 

وتم عقد (٨٦٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

 

الاهتمام بالثروة الحيوانية فى الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة.

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ضرورة تكثيف حملات التحصين 

 بالاضافة الى  العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الجلد العقدى  وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

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بيطرى الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل وزارة للطب البيطرى محافظة الشرقية مرض الجلد العقدي جدرى الاغنام والماعز الحملة القومية

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