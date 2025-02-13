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ثقافة وفنون

HBO تكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثالث لـ House Of The Dragon

HOUSE OF THE DRAGON،
HOUSE OF THE DRAGON، فيتو

House of the Dragon، كشفت شبكة HBO، أن الموسم الثالث من مسلسل House Of The Dragon، سيبدأ بحلقة معركة الحلقوم، والتي تعد واحدة من أكثر المعارك البحرية الدموية في تاريخ ويستروس.

وذكرت شبكة HBO، أن معركة الحلقوم، شارك فيها ستة تنانين، بجانب الأساطيل الحرب البحرية.

فيما أوضحت شبكة HBO، أنه من المقرر أن يُعرض الموسم الثالث، من مسلسل خلال عام 2026.

المنتجة سارة هيس تلقي مسئولية فشل الموسم الثاني لـ House of the Dragon على HBO

في سياق متصل، برأت الكاتبة والمنتجة سارة هيس نفسها، من فشل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon. 

وألقت سارة هيس، في تصريحات صحفية، المسئولية الكاملة لفشل الموسم الثاني لمسلسل  House of the Dragon.، علي شبكة قنوات HBO، موضحة أنها فوجئت مثل الجميع بقرار تقليص عدد حلقات الموسم الثاني من ١٠ حلقات إلى ٨ فقط، مشددة على أن القرار تم اتخاذه دون الرجوع إليها، أو مشاوراتها.  

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أسباب فشل الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon

وكشفت تقارير صحفية، عن أسباب فشل الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon. 

وأوضحت التقارير، أن الموسم الثاني لمسلسل House of the Dragon، تمت كتابته ليتكون من 10 حلقات وليس 8 حلقات فقط، ولكن فريق عمل المسلسل والكتاب تحديدا فوجئوا بقرار شبكة قنوات HBO، بتقليص حلقات المسلسل لـ ٨ فقط، وذلك قبل شهر فقط من بداية تصوير الموسم الثاني، ليخرج  السيناريو في النهاية، بهذا الشكل المتواضع، الذي لم يرق لقوة الموسم الأول.

كما أن إضراب الكتاب في هوليوود، لمدة ٣ أشهر، كان له تأثيره على المدة التي تم فيها كتابة حلقات الموسم الثاني.

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