الأحد 10 نوفمبر 2024
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مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

قطار يصدم فتاة وتخرج
قطار يصدم فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لفتاة كادت تموت تحت عجلات القطار، بسبب سماعة رأس كانت ترتديها على أذنيها، ولم تلاحظ وجود قطار يمر سريعًا بجوارها.

مقطع مفزع فتاة يصدمها القطار وتخرج سليمة

ويظهر مقطع الفيديو المرعب فتاة كانت تسير في إحدى شوارع العاصمة الروسية موسكو مرتدية سماعة رأس، بالقرب من أحد محطات القطار، ولم تدرك أن هناك قطار يسير بسرعة في الطريق، ولم تنظر أمامها، وبالفعل دهسها القطار، الأمر الذي سبب حالة من الهلع والرعب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

برغم الفزع على الفتاة، التي ظهرت في الفيديو، وقد صدمها القطار وجاءت تحته، لكن القدر كانت له كلمة أخرى، حيث أكد شهود العيان أن الفتاة خرجت سليمة من تحت القطار، ولم تصب إلا بخدش بسيط، برغم دهس القطار للفتاة.


وأثار مقطع الفيديو المرعب ضجة كبيرة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين علقوا قائلين: "أديني عمر وأرميني تحت القطار"، كما حذر البعض من ارتداء سماعات الرأس في الطرق العامة، وخاصة في الشوارع الممتلئة بالسيارات، أو عند محطات القطار أو المترو.

فتاة يصدمها قطار بسبب سماعات الرأس

وعلق البلوجر السعودي الشهير إياد الحمود قائلًا: " فتاة في العاصمة الروسية موسكو كانت تمشي وهي ترتدي سماعات الرأس ولم تسمع صوت مرور القطار الذي دهسها واختفت تحته واعتقد الجميع أنها تحولت لأشلاء. لاحقًا خرجت الفتاة بخدش صغير، لكن مع درس ثمين للانتباه مستقبلًا".

قطار يصدم فتاة بسبب سماعات الرأس، فيتو
قطار يصدم فتاة بسبب سماعات الرأس، فيتو


وقال أحد النشطاء: "في الحديث (واعلم أنَّ ما أخطأَكَ لم يَكُنْ ليُصِيبَكَ، وما أصَابَكَ لم يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ)  
وردت إحدى النشطاء وتدعى جوليا قائلة: "سبحانه وتعالى في قوله تعالى: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) لا تخف ولا تحزن ولا تقلق ولا تفكر كثيرًا فقط أعمل بالأسباب، واعمل صالحًا وعامل الناس بالفضل فقط سيحميك الله ويرزقك الله ويقدر عليك الابتلاء،  وتقع في البلاء وكلها أقدار مقدرة"
وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أديني عمر وارميني تحت القطار.. سبحان الله لا يزال لديها عمر في الحياة.. يصدمها القطار وتخدش خدش بسيط فقط".

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