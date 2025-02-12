عصام صاصا يغادر قسم الطالبية إلى منزله بعد الإفراج عنه

غادر منذ قليل مطرب المهرجانات عصام صاصا قسم شرطة الطالبية فور سماح قوات الأمن له بالخروج متوجها لمنزله بالهرم عقب اطلاع رئيس مباحث القسم على صحة الإفراج الخاصة به والتسوية القانونية التي أجرتها هيئة الدفاع الخاص به صباح اليوم الأربعاء بمحكمة جنوب الجيزة والخاصة بدفع غرامات كانت صادرة ضده.

كانت مأمورية أمنية، قد رحلت المطرب من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به إلى قسم شرطة الطالبية لتوقيع الكشف الجنائى عليه لبيان وجود قضايا أخرى.

وبالعرض على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له تم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، وتم دفعها اليوم، وإنهاء إجراءات خروجه.

وفي وقت سابق، تسلمت قوة من قسم ترحيلات الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه بطريق القاهرة الإسكندرية تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة الطالبية لفحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه ومن ثم خروجه من القسم لمنزله عقب التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضده مطلوب على ذمتها.

وكان قد قضى عصام صاصا مطرب المهرجانات عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، في الحادث الذي أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية قبل 280 يومًا.

وكانت محكمة جنايات مستأنف القاهرة قبلت -في وقت سابق- استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، وقررت حبسهما سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهما بالتزوير في توكيل بالشهر العقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

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