الأربعاء 12 فبراير 2025
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حوادث

القبض علي 3 عاطلين بتهمة سرقة 600 ألف جنيه من صيدلية بالعمرانية

ضبط 3 عاطلين سرقوا
ضبط 3 عاطلين سرقوا صيدلية في العمرانية،فيتو

ألقت قوات المباحث الجنائية بأمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية بدائرة قسم شرطة  العمرانية، وأدلي المتهمين أمام جهات التحقيق بارتكابهم الجريمة بهدف التربح السريع وأرشدوا عن النقود، وجاري عرضهم علي النيابة العامة.

البداية كان تلقي مدير مباحث الجيزة  بلاغ، يفيد تعرض صيدلية للسرقة، والاستيلاء على ما يقرب من 600 ألف جنيه في العمرانية.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة.

المؤبد لعاطلين بتهمة التشاجر وقتل ربة منزل بمنطقة المطرية

 

وعلي جانب آخر كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد بتهمة التشاجر والتسبب في مصرع ربة منزل، وإصابة مالك عقار بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء تشاجرهم مع الأخير بمنطقة المطرية.

وكان قسم شرطة المطرية، بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل خلال مشاجرة، نتيجة إصابتها بطلق ناري، بمنطقة المطرية وإصابة مالك عقار.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الحادث، تبين أن السيدة كانت متواجدة بمحيط المشاجرة بين مالك عقار وعاطلين، بسبب خلافات بينهم وأطلق أحدهم أعيرة نارية أصابت إحداها السيدة مما أدى إلى وفاتها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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المباحث الجنائية قسم شرطة العمرانية النيابة العامة مدير مباحث الجيزة

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