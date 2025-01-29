أكسيوس: المبعوث الأمريكي زار محور نتساريم في قطاع غزة

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول إسرائيلي قوله: “إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف زار محور نتساريم في قطاع غزة مع وزير الشئون الإستراتيجية رون ديرمر”.



وفي وقت سابق من اليوم، وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل، على متن طائرته الخاصة، حيث من المقرر أن يجري زيارة "غير اعتيادية" لقطاع غزة.

وقف إطلاق النار ميدانيا

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أفادت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباج، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.

ضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل

ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.

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