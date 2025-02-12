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أخبار مصر

تحذير مصري قطري من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
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أكد مصدر مصري مطلع أن مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة إنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد المصدر أن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.

وأشار المصدر إلى أن الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت المقبل.

وأوضح المصدر أن الوساطة المصرية والقطرية تسعى لإيجاد مخرج يضمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة لتجنب تصعيد جديد قد يؤدى إلى مزيد من الخسائر.

وتابع المصدر: استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع ونحذر من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

وفي سياق آخر شهدت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال اتصال هاتفي مع ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الوساطة المصرية والقطرية مصر وقطر
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