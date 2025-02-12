الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يريد فتحة البحر بين قبرص ومصر، مقترح ضم غزة إلى سيادة تركيا يثير الجدل

أحمد داود أوغلو،
أحمد داود أوغلو، فيتو

أثارت تصريحات رئيس وزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب "المستقبل" المعارض حاليا، بشأن مقترحه حول ربط غزة بالجمهورية التركية ومنحه الحكم الذاتي، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

داود أوغلو يقترح ربط غزة بسيادة تركيا 

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التركية، في وقت سابق اليوم، شدد داود أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، معتبرا أن سكان غزة هم "رفاق ومواطنون طبيعيون" بتاريخهم المشترك مع تركيا.

 

غاز المتوسط، فيتو
غاز المتوسط، فيتو

وقال أحمد داود أوغلو: "يجب على شعب غزة إجراء استفتاء شعبي عام ليكونوا مرتبطين بـالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين.

ترامب يستهدف فتحة البحر بين قبرص ومصر

وانتقد أحمد داود أوغلو، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شراء أو امتلاك غزة، مشيرا إلى أن ترامب لا يريد القطاع بمساحته الإجمالية البالغة 309 كيلومترات مربعة، بل يستهدف "فتحة البحر" بين قبرص ومصر، حيث توجد حقول غاز طبيعي، مؤكدًا أن "هذه الحقول هي حق مشروع للفلسطينيين"، محذرا من المخطط الأمريكى الإسرائيلي للاستيلاء عليها.

وتطرق أحمد داود أوغلو للإرث العثماني، قائلًا: إن الدولة العثمانية كانت آخر دولة شرعية حكمت غزة قبل الانتداب البريطاني، مشددا على أن "الفلسطينيين ما زالوا يحملون الهوية العثمانية في وجدانهم وتاريخهم".

مشيرا إلى أن تركيا، باعتبارها الوريث الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين واستعادة سيادتهم.

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