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خارج الحدود

مبعوث ترامب يصل إسرائيل ويزور غزة في خطوة غير اعتيادية

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

وصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، على متن طائرته الخاصة، حيث من المقرر أن يجري زيارة "غير اعتيادية" لقطاع غزة.

وقف إطلاق النار ميدانيا

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

كما من المتوقع أن يزور مبعوث ترامب، بشكل غير معتاد، قطاع غزة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ميدانيا.

كما أفادت تقارير سابقة بأن ويتكوف طلب لقاء المجندات الأربع اللاتي تم إطلاق سراحهن من أسر حماس، ليري إلباج، كارينا أرييف، دانييلا جلبوع، ونعامة ليفي.

ضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل

ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وحث إسرائيل على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن أن 300 ألف نازح فلسطيني عادوا، الإثنين الماضي، من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

ويوم 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

مبعوث ترامب يزور غزة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار

وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية في زيارة تفقدية لمصابي غزة بمستشفى الناس الخيري

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