الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: الاحتلال يواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير بالضفة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن  سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير في الضفة عبر سياسات استيطانية تهجيرية قائمة على سرقة الأرض.

الاحتلال يستمر في مخطط التهجير


وأضافت حماس:" أن قضيتنا الفلسطينية العادلة تمر اليوم بمرحلة حرجة وحساسة للغاية في ظل حكومة يمينية متطرفة".
 

txt

حماس: نثمن مواقف مصر والأردن الرافضة لتهجير شعبنا

وتابعت:" نشدد على أهمية ثبات وصمود أهلنا في الضفة الغربية والقدس الذين يمثلون صمام الأمان لإفشال مخططات الاحتلال".
 

واستطردت:" ما تتعرض له أراضينا المحتلة يستدعي استنهاض كل مكونات شعبنا وأمتنا والتصدي لمحاولات الاحتلال تصفية قضيتنا".

وفي السياق ذاته قالت حركة حماس في بيانها، نثمن مواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير شعبنا والتأكيد على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

حماس تثمن دور مصر والأردن 

وأضافت حماس: نثمن مواقف الأشقاء العرب وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لمخططات تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت حماس في بيانها:  أن شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه ولن يقبل أي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس مخطط التهجير الضفة الغربية القدس

مواد متعلقة

هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يرسل 14 ألف أمر تجنيد للحريديم

جيش الاحتلال: إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة بعمليات عسكرية أمر مستحيل
ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

رئيس البرلمان الأردني يدعو الشعب لاستقبال الملك عبد الله بالمطار عقب عودته من أمريكا

مدفعلهاش إيجار من 45 عامًا، محافظ المنيا يساعد مسنّة استنجدت به في ملوي

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام الإسماعيلي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء وهذا العيار يسجل 2320 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يؤذن لصلاة العيد؟ أمين الفتوى يوضح السبب

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية