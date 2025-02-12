حماس: الاحتلال يواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير بالضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخطط الضم والتهجير في الضفة عبر سياسات استيطانية تهجيرية قائمة على سرقة الأرض.

الاحتلال يستمر في مخطط التهجير



وأضافت حماس:" أن قضيتنا الفلسطينية العادلة تمر اليوم بمرحلة حرجة وحساسة للغاية في ظل حكومة يمينية متطرفة".



وتابعت:" نشدد على أهمية ثبات وصمود أهلنا في الضفة الغربية والقدس الذين يمثلون صمام الأمان لإفشال مخططات الاحتلال".



واستطردت:" ما تتعرض له أراضينا المحتلة يستدعي استنهاض كل مكونات شعبنا وأمتنا والتصدي لمحاولات الاحتلال تصفية قضيتنا".

وفي السياق ذاته قالت حركة حماس في بيانها، نثمن مواقف الأردن ومصر الرافضة لتهجير شعبنا والتأكيد على وجود خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

حماس تثمن دور مصر والأردن

وأضافت حماس: نثمن مواقف الأشقاء العرب وكل دول العالم التي عبرت عن رفضها لمخططات تهجير شعبنا أو تصفية حقوقه الوطنية.

وأكدت حماس في بيانها: أن شعبنا سيظل متمسكا بأرضه ووطنه ولن يقبل أي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.