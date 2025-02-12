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مشرف على قرعة الانتحار، الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان

الشرطة العراقية،
الشرطة العراقية، فيتو

أوقف رجال الأمن في العراق، أحد مسؤولي جماعة "القربان" ذات المعتقدات الغريبة التي تشمل الانتحار الطوعي لأعضائها.

الشرطة العراقية تعتقل عضو بجماعة القربان 

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن الموقوف هو مشرف على إجراء قرعة عمليات الانتحار التي تنتهجها الجماعة "المنحرفة"، وتطلق عليها اسم (القربان).

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ويشكل ضبط مسؤول في "القربان"، أول ظهور رسمي للجماعة الغامضة التي ظهر اسمها للعلن، في العام 2023، وسط معلومات شحيحة عن معتقداتها ذات الجذور الدينية، وسلوكها الذي يقوم على تضحية شخص من الجماعة بنفسه (انتحاره) عن طريق القرعة.

 

وقالت الوزارة في بيان: إن مفارز شعبة مكافحة الإجرام في محافظة واسط، تمكنت من القبض على متهم "ينتمي إلى إحدى الحركات الدينية المنحـرفة التي تطلق على نفسها (العليَّ اللهية)".

وأضاف البيان أن المتهم اعترف في التحقيق بأنه كان "يشرف على إجراء قرعة عمليات الانتـحار (القربان) التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى الموت".

كما اعترف المتهم أنه "يقوم بإقناع الشباب بالانضمام إلى هذه الحركة المتطرفة، ويتلقى دعمًا ماليًّا من خارج العراق".

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الشرطة العراقية جماعة القربان العراق الانتحار

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