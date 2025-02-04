بالأقراص السامة، طالبتان بالإعدادية تحاولان الانتحار بعد رسوبهما في البحيرة

أقدمت طالبتان بالشهادة الإعدادية بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، على الانتحارعقب رسوبهما بعد إعلان النتيجة الفصل الدراسي الأول بتناول الأقراص السامة.

نقل الفتاتين إلي مستشفي كفر الدوار

فوجئ أهالي مدينة كفر الدوار بشارع بولس بإقدام الطالبتين، جنى ج إ ١٤ سنة طالبة بالإعدادية، ورقية م إ ١٤ سنة طالبة علي الانتحار، ليتم نقلهما الي مستشفي كفر الدوار في حالة إعياء شديد وبالكشف عليهما تبين تناولهما أقراص سامة ليتم عمل الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياتهن.

لرسوبهن بالشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول

كان قسم شرطة كفر الدوار تبلغ باستقبال المستشفي الطالبتين ادعاء تناول أقراص سامة ليتم حجزهما بقسم السموم وبالانتقال والفحص تبين محاولتهما الانتحار لرسوبهن بالشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.13%

وإعتمدت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%.

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