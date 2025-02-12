جيش الاحتلال: إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة بعمليات عسكرية أمر مستحيل

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر مسؤول قوله إن إعادة الأسرى من غزة بعمليات عسكرية أصبحت أمرا معقدا وغير ممكن تقريبا.

حماس تؤجل تسليم الأسرى الإسرائيليين

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس عن تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب خروقات جيش الاحتلال.

وقالت حركة حماس، يوم الإثنين الماضي، إنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وفي المواعيد المحددة والاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق.

ونقل موقع واللا عن مصادر إسرائيلية قولها: إن رئيس الشاباك أخبر الكابينت أنه يجب بذل جهود لإكمال المرحلة الأولى من صفقة الأسرى.

خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة



وأضافت المصادر أن فريق المفاوضات نصح وزراء الكابينت بحل الأزمة مع حماس وعدم السماح بانهيار صفقة تبادل الأسرى.

وأكدت المصادر أن إسرائيل طلبت من الدول الوسيطة أن تسعى لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة، مشيرة إلى أن عدم استكمال الصفقة يوم السبت المقبل سيكون مخيفا.

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