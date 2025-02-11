الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم مقتل الأسير الأكبر سنا لدى حماس

الأسير شلومو منصور،
الأسير شلومو منصور، فيتو

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عائلة الأسير شلومو منصور الذي أسر من كيبوتس كيسوفيم بأنه قتل في 7 أكتوبر 2023، وأن جثته لا تزال محتجزة في القطاع.

 

معلومات عن الأسرى والأسيرات في قطاع غزة

وزعم جيش الاحتلال إن "قرار تحديد وفاته استند إلى معلومات استخباراتية تم جمعها على مدار الأشهر الماضية، وتمت الموافقة عليها من قبل لجنة خبراء من وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الأديان والشرطة الإسرائيلية".

وأدعى أن "جيش الاحتلال يعمل طوال الحرب بأساليب متنوعة بهدف جمع معلومات عن الأسرى والأسيرات في قطاع غزة. تحديد وفاة منصور استند إلى شهادات أسرى تم إطلاق سراحهم بالإضافة إلى معلومات استخباراتية".

 

جثة الأسير الأكبر سنًا محتجزة في غزة

وزعم موقع Ynet إن "الأسير الأكبر سنا في أسر حماس لم يعد على قيد الحياة"، حيث أعلن كيبوتس كيسوفيم أن شلومو منصور، الذي أسر من منزله في 7 أكتوبر، قتل أثناء أسره لدى "حماس"، وأن جثته محتجزة في غزة.

وأبلغت عائلة منصور، الذي كان يبلغ من العمر 85 عاما عند أسره، من قبل ممثلي جيش الإحتلال الإسرائيلي بأنه قتل يوم الهجوم.

وجاء في بيان النعي الصادر عن الكيبوتس: "هذا واحد من أصعب الأيام في تاريخ كيبوتسنا. كان شلومو بالنسبة لنا أكثر بكثير من مجرد فرد في المجتمع.. لقد كان أبا، وجدا، وصديقا حقيقيا، والقلب النابض لكيسوفيم".

 

مواصلة العمل بحزم لإعادة جميع الأسرى

ودعا البيان "حكومة إسرائيل وقادة العالم إلى مواصلة العمل بحزم لإعادة جميع الأسرى، أحياء وأمواتا، وعدم السماح بتكرار قصص مؤلمة مثل قصة شلومو".

يذكر أن اسم شلومو ورد ضمن قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

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