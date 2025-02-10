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خارج الحدود

المجلس الإسرائيلي المصغر يجتمع غدًا لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 عاد الفريق الإسرائيلي الذي توجه إلى قطر لإجراء مناقشات حول المرحلة الأولى من صفقة الأسرى إلى دولة الاحتلال، ومن المقرر أن يجتمع المجلس المصغر غدا لبحث المرحلة الثانية من الصفقة.

 

المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في غزة

 وحسب موقع "واينت" فإنه يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شروط إسرائيل للمضي قدما في المرحلة التالية، وتشمل: إبعاد قيادة حماس عن غزة، تفكيك الجناح العسكري لحماس، والإفراج عن جميع الاسرى.

وأشار إلى أنه "إذا تم قبول هذه الشروط، فمن المفترض أن تؤدي إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل، ولكن من المتوقع أن ترفض حماس ذلك"، مبينا أن "البعثة الإسرائيلية التي سافرت إلى الدوحة ركزت فقط على تنفيذ المرحلة الأولى، لضمان عدم حدوث انتهاكات إضافية".  

 

إطالة أمد المرحلة الأولى قدر الإمكان

وذكر أن "نتنياهو توصل  إلى تفاهمات حول مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف، لكن وفقا للتقديرات، حماس لن تقبل بهذه الشروط، لذا ستسعى إسرائيل إلى إطالة أمد المرحلة الأولى قدر الإمكان لإطلاق المزيد من الاسرى وتمديد وقف إطلاق النار".

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