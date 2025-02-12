الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات اليوم الأول في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، شهدت الملاعب الأوروبية مساء أمس الثلاثاء، إقامة 4 مباريات في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن نتائج مثيرة أبرزها فوز ريال مدريد على مضيفه مانشستر سيتي.


وتمكن ريال مدريد من قلب تأخره مرتين إلى فوز على مانشستر سيتي في عقر داره (3-2) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد".

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لـ"التشامبيونز ليج":

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الملاعب الأوروبية دوري ابطال اوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي الملحق المؤهل إلى دور الـ16 التشامبيونز ليج
ads

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف رأيه حول تأجيل زيارة السيسي لأمريكا بعد تصريحات ترامب (فيديو)

التحقيقات في واقعة جثتي شقة المعمورة تكشف مفاجآت وسهرات حمراء ومخدرات

المستشار الألماني يهدد ترامب بـ"رد أوروبي سريع"

أول رد مصري على مقترح ترامب بشأن تخصيص أرض لسكان غزة

ارتفاع كبير لسعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

10 صور توثق لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب في البيت الأبيض

ألمانيا تتحدى ترامب وتعلن رفضها لمخطط تهجير سكان غزة لمصر والأردن

حكم مباراة الزمالك والطلائع يحسم الجدل بشأن إيقاف زيزو

منوعات

المزيد

اكتشاف نظام كوكبي يتحرك بسرعة تفوق ضعف سرعة النظام الشمسي

خبراء يحذرون من الأضرارالناتجة عن قلة النوم

اكتشاف أنفاق غامضة رسمها ليوناردو دافنشي عام 1495 مخبأة تحت قلعة في ميلانو

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بتجاوز العقبات والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية