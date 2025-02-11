مسؤول إسرائيلي: لا يجب تهجير سكان غزة إلى دول تربطنا بها اتفاقيات سلام

صرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يجب أن يكون إلى مناطق بعيدة، وليس إلى الأردن أو مصر، مشددًا على ضرورة تجنب نقل الأزمة إلى الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ترحيل السكان إلى دول مجاورة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية، ما قد يخلق مشكلة أكبر بدلًا من حل الأزمة الحالية.

تأتي هذه التصريحات وسط الجدل المستمر حول مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد العسكري المستمر.

الحوثيون: مستعدون لتوجيه ضربات لإسرائيل حال استئناف الهجمات على غزة

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، استعداد جماعته لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل في حال استأنفت الأخيرة عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة.

وأكد الحوثي، في خطاب متلفز، أن جماعته لن تتردد في توجيه ضربات عسكرية إذا استمر التصعيد الإسرائيلي، مشددًا على موقفهم الداعم للفلسطينيين في مواجهة الهجمات الإسرائيلية.

التوترات الإقليمية المتصاعدة

يأتي هذا التصريح في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث سبق أن نفّذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف مرتبطة بإسرائيل خلال الأشهر الماضية، ضمن ما وصفوه بـ"دعم المقاومة الفلسطينية".

ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية إسرائيلية بشأن تهديدات الحوثيين، فيما تواصل الأطراف الدولية مساعي التهدئة لتجنب تصعيد أوسع في المنطقة.

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