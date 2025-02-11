الثلاثاء 11 فبراير 2025
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أخبار مصر

البحث العلمي تعقد ندوة عن محميات مصر الطبيعية ودورها في دعم الاقتصاد القومي

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انعقاد ندوة بعنوان "الإرث الجيولوجي والسياحة الجيولوجية في محميات مصر الطبيعية ودورها في دعم الاقتصاد القومي" والتي ستعقد افتراضيا عبر تقنية الزووم.

 وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على الإرث الجيولوجي المصري المتميز بالمحميات الطبيعية، ومناقشة سبل تنميته وتطويره، إلى جانب طرح التهديدات والضغوط  التي تواجهه، وكيفية قيام المجتمع العلمي بدوره في تحديد المواقع المهمة جيولوجيًا.

وفي سياق آخر،  شهدت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تعاون مشترك بين دار الإفتاء المصرية، ويمثلها  الدكتور نظير محمد عياد،  مفتي جمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتمثلها الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية. 

دار الإفتاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا توقعان مذكرة تعاون

 جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار تقارب الأهداف والتوجهات التي يعمل الطرفان من خلالها لتوثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما بما يساعد على تحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية، ولرغبتهما في تحقيق تلك الأهداف في تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية لتنمية المعارف وصقل المهارات في الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلا الجهتين.

يأتي ذلك فضلًا عن تبادل البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بالتطور العلمي والتحول الرقمي ونتائج التجارب والوصول إلى العلماء والخبراء داخليًّا وخارجيًّا، والتعاون في مجالات مختلفة مثل الرسوم المتحركة لشخصية "أنس" التي اقترحتها دار الإفتاء المصرية، وأيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتهيئة البنية اللوجستية لها. 

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