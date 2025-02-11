وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

شارك وفد من مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر ٢٠٣٠ والمقام في جامعة أسيوط، والذي يقام في الفترة من ١٠ فبراير حتى ١٣ فبراير الجاري، على هامش ملتقى اجتماع رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقي قادة إتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

جاءت مشاركة الوفد تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من (28) جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي؛ الذي رحب بفضيلة المفتي الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية؛ واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وضيوف الجامعة؛ موجهًا خالص الشكر والتقدير لتلبية الدعوة وحضور افتتاح الملتقى في رحـاب الجامعة، واللقاء مع شباب قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة، بمشاركة (28) جامعة مصرية؛ حكومية، وخاصة، وأهلية

وتضمنت فعاليات افتتاح الملتقى، ندوة للدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي".

كما شهد اللقاء ندوة حوارية مع المهندس محمد النقيب رئيس إتحاد طلاب مدارس مصر

وأيضا محاضرة مع الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة ونائب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية بعنوان الإتيكيت والمراسم والبروتكول للمناصب القيادية الهامة.

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