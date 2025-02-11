الثلاثاء 11 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

وفد جامعة عين شمس،
وفد جامعة عين شمس، فيتو
ads

 شارك وفد من مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس في برنامج ملتقى قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة مصر ٢٠٣٠ والمقام في جامعة أسيوط، والذي يقام في الفترة من ١٠ فبراير حتى ١٣ فبراير الجاري،  على هامش ملتقى اجتماع رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية. 

وفد جامعة عين شمس يشارك في برنامج ملتقي قادة إتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة

جاءت مشاركة الوفد تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، ووفود طلابية من (28) جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

بدأت فعاليات الملتقى بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي؛ الذي رحب بفضيلة المفتي الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية؛ واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وضيوف الجامعة؛ موجهًا خالص الشكر والتقدير لتلبية الدعوة وحضور افتتاح الملتقى في رحـاب الجامعة، واللقاء مع شباب قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة، بمشاركة (28) جامعة مصرية؛ حكومية، وخاصة، وأهلية

وتضمنت فعاليات افتتاح الملتقى، ندوة للدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بعنوان "العلم وأثره في بناء الوعي".

 

 كما شهد اللقاء ندوة حوارية مع المهندس محمد النقيب رئيس إتحاد طلاب مدارس مصر 
وأيضا محاضرة مع الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة ونائب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية بعنوان الإتيكيت والمراسم والبروتكول للمناصب القيادية الهامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس الاتحادات الطلابية الاتحادات الطلابية بالجامعات اتحادات الطلاب اتحاد طلاب جامعة عين شمس الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

رئيس القابضة للمطارات يبحث مع نظيره السعودي تعزيز سبل التعاون

ورشة عمل جراحية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

عضو هيئة تدريس عن قرار الـ4 آلاف دولار للمعارين: ترهق كاهل الأسرة المعارة للخارج

وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجامعة عين شمس

مدارس تدريبية لتنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الكليات العلمية بمدينة الأبحاث العلمية

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الثاني في هاكاثون الذكاء الاصطناعي

هددوا بالعودة، ثورة أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج بعد قرار الـ 4 آلاف دولار

تصل إلى 4 آلاف دولار، الأعلى للجامعات يوافق على رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج ومرافقيهم

ads

الأكثر قراءة

الحقيقة الكاملة لمنع المحكوم عليه غيابيًّا من التصرف في أمواله

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

كل ما تريد معرفته عن عقوبة الغرامات وكيفية سدادها

الحكومة تعلن عودة الكهرباء لدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

ضوابط تنفيذ عقوبة الحبس، وهذا موقف المرأة الحامل

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

الأهلي يدخل في مفاوضات لضم الونش، اعرف الحقيقة

منوعات

المزيد

احترق من الداخل، تفاصيل مروعة عن أكثر حالات الموت إيلامًا في اليابان

علماء: سطح النواة الداخلية للأرض ليس صلبا وتشوه لهذا السبب

مسرح كمال في كازان مركز ثقافي متعدد الوظائف (صور)

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025

أسعار الارز اليوم، كيلو الأرز بـ 26 جنيها اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

30 مليون يورو فارقا.. الأهلي يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابها، موعد صيام الأيام البيض من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا

ما هي كيفية المسح أثناء الوضوء على الجبس أو الجبيرة؟، عالم أزهري يُجيب

تفسير رؤية الجامعة بالمنام وعلاقتها بالترقية والنجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية