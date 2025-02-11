الثلاثاء 11 فبراير 2025
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ورشة عمل جراحية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

المؤتمر السنوي لمعهد
المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

 نظم قسم الجراحة العامة ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إصلاح الفتاق الإربي بالمنظار الجراحي"،  تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس المؤتمر، وضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث لعام 2025، 

 

ورشة عمل جراحية متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

 تضمنت الورشة نقلًا حيًا ومباشرًا من غرف العمليات، وسط حضور مميز لنخبة من أساتذة جراحة المناظير بالجامعات المصرية.


شارك في الورشة الدكتور فهيم البسيوني الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لجراحة المناظير، والأستاذ الدكتور سامح جبر من جامعة الأزهر، والدكتور أحمد نبيل الحوفي من جامعة عين شمس، والدكتور أشرف رمضان والأستاذ الدكتور رامي الزملي من مستشفى الطلبة.


أُجريت الجراحات بواسطة فريق متميز من داخل المعهد وخارجه، في أجواء علمية تفاعلية شهدت مناقشات ثرية بين الحضور وفرق الجراحة.

و استعرضت الورشة أحدث التطورات في مجال جراحة الفتاق الإربي بالمنظار، واختتمت بتوصيات عملية تعزز جودة الخدمات الجراحية.

 

التزام معهد تيودور بلهارس بدوره الريادي في تطوير المهارات الطبية

 وفي هذا السياق صرح الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس المؤتمر أن هذه الورشة تعكس التزام معهد تيودور بلهارس بدوره الريادي في تطوير المهارات الطبية وتعزيز التعاون بين مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، وتؤكد سعي المعهد الدائم لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات في المجال الجراحي، ولتكون منصة علمية رائدة تسهم في تطوير المهارات الجراحية والارتقاء بمستوى الأداء الطبي والجراحي على مستوى مصر والمنطقة.


نظمت الورشة بقيادة الدكتور محمد سعيد رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور المساعد هشام المليجي، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس الشعبة الإكلينيكية الجراحية.


تستمر فعاليات المؤتمر وورش العمل على مدار أربعة أيام، لتقديم المزيد من المحاضرات العلمية المتخصصة والجلسات الحوارية المثمرة.

 

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