ضمنهم أربيل يهود، أبو عبيدة ينشر أسماء 3 أسرى إسرائيليين يفرج عنهم الخميس

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أسماء 3 أسرى إسرائيليين لديها، سيتم الإفراج عنهم غدا الخميس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب.

القسام تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين الخميس

وقال أبو عبيدة متحدث القسام في بيان عبر منصة تلجرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الخميس عن الأسرى الصهاينة ”الإسرائيليين": أربيل يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس".

ومقابل الأسرى الإسرائيليين، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل غدا الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم محكومين بالمؤبد وأحكام عليا و30 طفلا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب، الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير الحالي.

صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد

وقال المكتب في بيان: "سيتم الإفراج غدا وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و48 أسيرا من الأحكام العليا، و30 أسيرًا من الأطفال".

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، حيث كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء، مقابل 7 أسيرات إسرائيليات بينهم 4 مجندات.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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