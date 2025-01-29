الأربعاء 29 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضمنهم أربيل يهود، أبو عبيدة ينشر أسماء 3 أسرى إسرائيليين يفرج عنهم الخميس

أربيل يهود، فيتو
أربيل يهود، فيتو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أسماء 3 أسرى إسرائيليين لديها، سيتم الإفراج عنهم غدا الخميس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب.

القسام تعلن الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين الخميس

وقال أبو عبيدة متحدث القسام في بيان عبر منصة تلجرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الخميس عن الأسرى الصهاينة ”الإسرائيليين": أربيل يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس".

 

ومقابل الأسرى الإسرائيليين، أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل غدا الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم محكومين بالمؤبد وأحكام عليا و30 طفلا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب، الذي بدأ تنفيذه في 19 يناير الحالي.

صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد

وقال المكتب في بيان: "سيتم الإفراج غدا وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 32 أسيرًا محكومين بالمؤبد، و48 أسيرا من الأحكام العليا، و30 أسيرًا من الأطفال".

 

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، حيث كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء، مقابل 7 أسيرات إسرائيليات بينهم 4 مجندات.

 

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

 

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

القسام تبث مشاهد من كواليس الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات

بسلاح إسرائيلي وملابس عسكرية، القسام تصفع الاحتلال للمرة الثانية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس القسام أربال يهود آجام بيرغر وجادي موشي موزسس الاسري الإسرائيليين 30 أسيرا من الأطفال

مواد متعلقة

عميد الأسرى الفلسطينيين: لو كنت أعلم أن ثمن حريتي دماء أطفال غزة لرفضت

قطر: تم الاتفاق على إطلاق سراح أربيل يهود قبل يوم الجمعة

محلل فلسطيني يرجح استئناف الاحتلال الحرب على غزة بعد عودة الأسرى

حماس تتهم إسرائيل بمحاولة تعطيل صفقة تبادل الأسرى
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

بعد رأس الحكمة، رئيس الوزراء يكشف السبب وراء تعطل الصفقات الجديدة

مدبولي: الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قريبا

رسوب 28 ألف طالب بامتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

القضاء الإداري يلغي قرار التعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية

تهدد الاتصالات وشبكات الكهرباء،عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام (فيديو)

بنسبة نجاح 85.90%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أشرف بن شرقي يوقع عقود انضمامه للأهلي

منوعات

المزيد

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2025.1.29

بعد إطلاقها رسميا، طريقة تحصيل تكلفة مكالمات الواي فاي

انخفاض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

نهاية درامية لملك الحلول في القلعة الحمراء.. علي معلول ومشوار من الإنجازات والأرقام المشرفة مع الأهلي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

معرض الكتاب، مطالب بوضع ضوابط صارمة لحماية الاقتصاد من العملات الرقمية والمراهنات الإلكترونية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بانفراج قريب وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية