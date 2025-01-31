إسرائيل تتسلم قائمة الأسرى المفترض إطلاق سراحهم غدا

نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل تسلمت قائمة الرهائن المفترض إطلاق سراحهم السبت.

أبو عبيدة يعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين سيفرج عنهم غدا

فيما قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن كتائب القسام ستفرج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة عوفر كالدرون، وكيث شمونسل سيغال، وياردن بيباس.

ويوم أمس الخميس أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 110 أسرى، من بينهم زكريا الزبيدي أحد الـ6 الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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