لم نتعرض لفراغ قيادي، أبو عبيدة يصدم الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد أبرز قادة القسام

قال أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، إن منظومة كتائب القسام لم تتعرض لفراغ قيادي ولو للحظة واحدة خلال معركة طوفان الأقصى.

وأضاف: "القادة الشهداء ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى مقبلين غير مدبرين، واستشهاد قادتنا العظماء لم ولن يفت في عضد كتائبنا ومقاومتنا.. وبعد استشهاد القادة، مجاهدونا استبسلوا أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة والقائد يخلفه ألف قائد".

استشهاد 7 من أبرز قادة كتائب القسام

وقال أبو عبيدة منذ قليل: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، كما نعلن استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام".

وبحسب وكالة «شهاب» الفلسطينية»، تابع أبو عبيدة: بكل آيات الشموخ والكبرياء والافتخار، وبعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير ذات الصلة، فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم، وإلى أمتنا، ولكل أنصار الحرية والمقاومة في العالم، استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام:

- شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام.

- القائد الكبير الشهيد مروان عيسى (أبو البراء) نائب قائد أركان كتائب القسام.

- القائد المجاهد الشهيد غازي أبو طماعة (أبو موسى) قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

- القائد المجاهد البطل رائد ثابت (أبو محمد) قائد ركن القوى البشرية.

- القائد المجاهد البطل رافع سلامة (أبو محمد) قائد لواء خان يونس.

- أحمد الغندور (أبو أنس) قائد لواء الشمال.

- أيمن نوفل (أبو أحمد) قائد لواء الوسطى.

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