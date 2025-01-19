أبو عبيدة: عناصرنا قاتلوا ببسالة حتى آخر ساعة بالمعركة في ظروف مستحيلة

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد: إن كتائب القسام قاتلت مع كافة فصائل المقاومة صفا واحدا في كل مكان من قطاع غزة، ووجهت ضربات قاتلة لدولة الاحتلال، مضيفا: "مجاهدونا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة، ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة".

واستكمل أبو عبيدة: "كنا أمام مواجهة غير متكافئة لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال، وبينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو إلا أنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا".

الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم.

وقالت حركة حماس إنها قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة "رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

حصيلة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 46 ألفا و913 شهيدا على الأقل و110 آلاف و750 جريحا منذ السابع من أكتوبر 2023.

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