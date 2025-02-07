الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

أبو عبيدة يعلن أسماء أسرى الاحتلال الإسرائيلي الذين سيفرج عنهم غدا

أبوعبيدة
أبوعبيدة

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أن الكتائب قررت الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم؛ إلياهو داتسون يوسف شرابي، أور إبراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي.

وأكدت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.

حماس تؤكد التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 

وقالت حركة حماس إن الاحتلال لا يزال يماطل في تنفيذ البروتوكول الإنساني خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم.

وكشفت تصريحات حكومة الاحتلال عن نيتهم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعودة إلى القتال مجددا بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الإيطالي بأسدود إن إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة.

ساعر: إسرائيل لن تقبل بوجود حماس في حكم غزة 

وزعم جدعون ساعر أن الأونروا ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، مدعيا أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط.

وأضاف ساعر:"إذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري ومن المهم بالنسبة لنا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله وملتزمون بأهداف الحرب".

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حماس كتائب القسام أبو عبيدة الأسرى الصهاينة غزة

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