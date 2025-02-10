أخبار مصر اليوم.. موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور.. إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع التعليم

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع ناقش أنشطة النيباد خلال عام ٢٠٢٤، وعلى رأسها تطورات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة ٢٠٦٣ التنموية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية في القارة؛ من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة.

كما تناول الاجتماع الجهود القارية لتطوير البنى التحتية، والنظم التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل لشباب القارة، وتحفيز التجارة البينية، والتعامل مع تغير المناخ، وفرص التعاون المشترك بين دول القارة

تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، إلى جانب تقديم منحة استثنائية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الحزمة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أثار إعلان وزارة العمل عن حاجة دولة المغرب لوظائف ممرضات جدلًا واسعًا في الساعات الماضية الأخيرة وذلك بعد نفي مجموعة "أكديطال" عن تلك الوظائف.

ووفقا لموقع “ العربية ”فأن إدارة مجموعة "أكديطال" أصدرت بيان، مساء السبت، أكدت فيه أنها لم تبرم أي اتفاق مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضين من خارج المغرب من أجل العمل في مصحاتها.

من جانب آخر يقول مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الحكومة لديها توجه منذ فترة بضرورة الربط الإلكتروني مع الدول التي لديها فرص عمل لديها للمصريين، وذلك من أجل حماية حقوق هذه العمالة لأن في هذا الحالة يكون الاتفاق علي الوظائف بين الدولتين وليس بين أفراد.

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تلقى طلبات التوظيف، بوظائف المونوريل، على أن يتم فرز الطلبات فور غلق باب التقديم، الذى حددته الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق يوم 18 المقبل، موعدا نهائيا لغلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى منحة استثنائية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لهذه الحزمة، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:

كما أعلنت الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

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