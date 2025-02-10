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التعليم: إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة

النماذج الاسترشادية
النماذج الاسترشادية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:
 

كما أعلنت الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣"، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

كما سيتم إتاحة حلقات قناة "مدرستنا 3" التي تتضمن حلول النماذج الاسترشادية عبر تطبيق "مدرستنا بلس" بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة الحلقات ومشاهدتها كاملة، وذلك عبر الرابط التالي:

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.

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