الإثنين 10 فبراير 2025
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أخبار مصر

اليوم آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

المدارس التكنولوجية،
المدارس التكنولوجية، فيتو
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أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اليوم الإثنين هو آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة. ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد.
 

خطوات التقديم في وظائف المدارس التكنولوجية
 

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم:
 https://moe.gov.eg/
* الضغط على مركز معلومات الوزارة.
* الضغط على "الالتحاق بفريق عمل لمدارس التكنولوجيا".
* إدخال الرقم القومي.
* كتابة تاريخ الميلاد.
* اختيار محافظة الميلاد.
* تحديد النوع.
* اختيار المدرسة المتقدم لها.
* تحديد النوعية الوظيفية.
* تحديد الوظيفة المقدم لها.
 

شروط الالتحاق بوظائف المدارس التكنولوجية


_ يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما في أول أكتوبر 2024.
 

_ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.
 

_ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

 

_سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة المتقدم للالتحاق بها.
 

ودعت وزارة التربية والتعليم جميع الراغبين في الانضمام إلى فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر موقع الوزارة، والاستفادة من هذه الفرصة المميزة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في تطوير التعليم في مصر.
 

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