المترو يواصل تلقى طلبات التوظيف بمشروع المونوريل وهذا آخر موعد للتقديم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تلقى طلبات التوظيف، بوظائف المونوريل، على أن يتم فرز الطلبات فور غلق باب التقديم، الذى حددته الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق يوم 18 المقبل، موعدا نهائيا لغلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى

الإعلان رقم (1) لسنة 2025

تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المتروعن حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق القاهرة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدنى / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)

- السن: لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

- إجتياز الإختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة).

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (08 / 02 / 2025) حتى (18 / 02 / 2025).

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