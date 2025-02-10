الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المترو يواصل تلقى طلبات التوظيف بمشروع المونوريل وهذا آخر موعد للتقديم

المونوريل
المونوريل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، استمرار تلقى طلبات التوظيف، بوظائف المونوريل، على أن يتم  فرز الطلبات فور غلق باب التقديم، الذى حددته الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق يوم 18 المقبل، موعدا نهائيا لغلق باب التقديم بوظائف المترو الخاصة بتشغيل مونوريل أكتوبر. 

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

الإعلان رقم (1) لسنة 2025

 تعلن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المتروعن حاجتها  لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، لتشغيل مونوريل شرق النيل ومترو الأنفاق القاهرة.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة:

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمى المطلوب: بكالوريوس هندسة (مدنى / كهرباء / كهروميكانيكا / اتصالات/ إلكترونيات/ميكاترونيك)

- السن: لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من قاطنى القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 70% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلى (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL معتمدة).

- إجتياز الإختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبى بالمجمع الطبى لهيئة سكك حديد مصر طبقًا وشروط الوظيفة).

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معاف.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب

- صورة من المؤهل الدراسى.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

- صورة شهادات خبرة (إن وجد).

- صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

تقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا) ما عدا يوم الجمعة وذلك خلال الفترة من (08 / 02 / 2025) حتى (18 / 02 / 2025).

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق الشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

أول بيان رسمي من إسرائيل علي إعلان كتائب القسام تأجيل تسليم الأسرى

نقيب الصحفيين يكشف رد الحكومة على زيادة بدل التكنولوجيا 30% (فيديو)

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

تفسير رؤية المشي حافيا في المنام وعلاقته بالحاجة الكبيرة للمال

المزيد
الجريدة الرسمية