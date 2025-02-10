بعد إثارة الجدل، ما حقيقة توفير وزارة العمل لوظائف ممرضات في المغرب؟

أثار إعلان وزارة العمل عن حاجة دولة المغرب لوظائف ممرضات جدلًا واسعًا في الساعات الماضية الأخيرة وذلك بعد نفي مجموعة "أكديطال" عن تلك الوظائف.

ووفقا لموقع “ العربية ”فأن إدارة مجموعة "أكديطال" أصدرت بيان، مساء السبت، أكدت فيه أنها لم تبرم أي اتفاق مع أي جهة أجنبية لاستقطاب ممرضين من خارج المغرب من أجل العمل في مصحاتها.

من جانب آخر يقول مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الحكومة لديها توجه منذ فترة بضرورة الربط الإلكتروني مع الدول التي لديها فرص عمل لديها للمصريين، وذلك من أجل حماية حقوق هذه العمالة لأن في هذا الحالة يكون الاتفاق علي الوظائف بين الدولتين وليس بين أفراد

وأكد المصدر أنه لابد عند إعلان وزارة العمل عن وظائف أن يكون الإعلان الخاص بالوظائف مستوفي الشروط وفيها اسم الدولة واسم المنشآت والمزايا التي يحصل عليها العامل وان يكون من خلال الربط الإلكتروني وليس مثلما تم في الفترة السابقة اعلانات فردية.

وأكد المصدر أن الفترة الأخيرة أعلنت الوزارة عن عدد من الوظائف دون ذكر اسم الدولة وبهذا يعد الإعلان غير مستوفي الشروط وهذا لا يحمي العمالة ولا يكون الإعلان كاملا موضحا أنه لابد للعامل أن يعي جيدًا تفاصيل الإعلان

الوظائف والتخصصات المطلوبة

وأعلن وزير العمل محمد جبران السبت، عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، وقال إن هذه الفرص مقدمة من مجموعة "اكد ايطال" المغربية، وذلك بمرتب ١٠٠٠ دولار شهريا، و٢٠٠ دولار بدل سكن.

ودعا وزير العمل الفتيات الحاصلات على بكالوريوس تمريض أو دبلوم، ولديهن خبرة من ٤ إلى ٦ سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام)، ويجدن اللغة الإنجليزية بقدر مقبول، بسرعة التقدم والحصول تلك الفرصة.

وقال جبران إن الوزارة تعلن بشكل دوري عن فرص العمل للشباب والفتيات من خلال أجهزة الوزارة في كافة القطاعات وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، مؤكدًا على المتابعة الدورية لتلك الفرص التي يتم توفيرها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

مزايا فرص العمل المتاحة

وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن تلك الفرص تأتي تلبيةًَ لاحتياجات شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية والتي ترغب في توفير فرص عمل من الكوادر الطبية المصرية للعمل بمجموعة "اكد ايطال" بالمملكة المغربية، حيث سيتم منح راتب بقيمة ۱۰۰۰ دولار و٢٠٠ دولار بدل سكن بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتأمين الطبي ومكافآت بالأعياد، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول.

وحول خطوات التقديم لوظائف ممرضات للعمل في المغرب 2025 والشروط المطلوبة , وأكدت وزارة العمل أن التقديم سيكون من اليوم السبت الموافق 8-2-2025 ولمدة 10 أيام، على الرابط هنا

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