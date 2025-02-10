الإثنين 10 فبراير 2025
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أخبار مصر

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

زيادة المرتبات 2025، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى منحة استثنائية، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

 

الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية لهذه الحزمة، والتي تستهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.

 

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه 

وفي سياق متصل، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك بدءًا من مارس 2025، ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب الشهر الكريم، الذي يحمل الخير للجميع.

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