تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

حزمة اجتماعية جديدة، تستعد الحكومة للإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وتشمل الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، إلى جانب تقديم منحة استثنائية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

موعد زيادة المرتبات 2025

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذه الحزمة، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تطبيقها قبل شهر رمضان، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الحمصاني إلى أن الزيادات في الأجور والمعاشات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتوفير الدعم اللازم للفئات المستحقة، مشددًا على أن جميع التفاصيل سيتم إعلانها رسميًا فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

في سياق متصل، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك في إطار توجيهات الدولة بزيادة دخل العاملين ومواكبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

التزام حكومي بدعم المواطنين

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إجراءات فعالة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الأسواق، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع حلول شهر رمضان، الذي يتطلب تكثيف الجهود لضبط الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.