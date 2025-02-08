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أخبار مصر

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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الحزمة الاجتماعية الجديدة، تعمل الحكومة حاليًا على وضع اللمسات النهائية لـ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

وتشمل الحزمة زيادات مالية مباشرة ربما تصل إلى 15%، وإجراءات دعم إضافية للفئات المستحقة، وذلك قبل حلول شهر رمضان.

 

تفاصيل الزيادة في الدعم الاجتماعي

بحسب مصادر حكومية، فإن الحزمة الجديدة تتضمن زيادة في قيمة الدعم النقدي المقدم للأسر المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة". 

كما تشمل الحزمة تحسينات في منظومة التموين، وزيادة المخصصات لبعض الفئات الأكثر احتياجًا.

 

موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

من المقرر أن تبدأ الحكومة في تنفيذ هذه الحزمة الاستثنائية خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم صرف المخصصات المالية الإضافية قبل شهر رمضان، لضمان استفادة المواطنين منها في مواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

 

إجراءات حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية

تأتي هذه الحزمة ضمن خطة الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت الحكومة أنها تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، مع التأكيد على استمرار متابعة الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

 

آلية تنفيذ الزيادة والدعم الإضافي

ستتم زيادة قيمة الدعم بشكل مباشر في بطاقات التموين، بالإضافة إلى صرف مبالغ نقدية إضافية للأسر المستحقة عبر البنوك ومكاتب البريد. 

كما سيتم تخصيص دعم إضافي لبعض الفئات مثل العمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، والفئات ذات الدخل المحدود.

 

استعدادات الحكومة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

بالتزامن مع تنفيذ الحزمة الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة لمراقبة الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، مع تشديد الرقابة على السلع الأساسية، لضمان استفادة المواطنين بشكل كامل من هذه الزيادات.

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