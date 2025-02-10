الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل ليست جادة، قلق مصري قطري من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وكالة "رويترز" بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، لم تعد قائمة في ظل خطة ترامب، التي أثارت مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق.

قلق الوسطاء من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

كما أكدت الحركة، أن إسرائيل ليست جادة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من تعقيد المفاوضات الجارية.


وأعرب الوسطاء “مصر وقطر والولايات المتحدة”عن قلقهم من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن المحادثات تأجلت حتى يتلقوا مؤشرات واضحة من واشنطن حول موقفها من استكمال مراحل الاتفاق.

 

فيما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري حاليًا تقييمًا للوضع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تصاعد التوترات حول تنفيذ بنوده.

 

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي برفع مستوى الاستعداد في غزة، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

عودة الوفد الإسرائيلي من قطر دون نتائج فى التفاوض

كما غادر وفد إسرائيلي قطر، حيث أجرى محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط تصاعد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة مصرية وقطرية.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة لعودة الوفد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بتبادل الرهائن الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل مقابل أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأفاد مسئول فلسطيني مطّلع على المحادثات بأن التقدم محدود للغاية بسبب انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، حيث يتهم كل جانب الآخر بانتهاك شروط الاتفاق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس اتفاق وقف إطلاق حركة حماس إسرائيل غزة

مواد متعلقة

حماس تكشف أسباب إعلانها تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر

وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية وبقاء أهل غزة على أرضهم
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية، موعد زيادة المرتبات 2025 ورفع الحد الأدنى للأجور

لقنه درس التاريخ، تعليق أحمد الشرع على مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

نائب رئيس أركان الجيش الأردني الأسبق يكشف مخطط المشروع الصهيوني

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع أحمد الجفالي ويقدمه للجمهور (فيديو)

ترامب يحرق غزة، تحرك عاجل من جيش الاحتلال بعد رفض حماس تسليم الأسرى

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في قطع الكهرباء في سيريلانكا وغضب عارم يجتاح البلاد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة علوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبد المعز: أبواب الجنة تفتح يومي الإثنين والخميس إلا لهذين الصنفين من البشر (فيديو)

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية