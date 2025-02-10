إسرائيل ليست جادة، قلق مصري قطري من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز" بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، لم تعد قائمة في ظل خطة ترامب، التي أثارت مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق.

قلق الوسطاء من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

كما أكدت الحركة، أن إسرائيل ليست جادة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من تعقيد المفاوضات الجارية.



وأعرب الوسطاء “مصر وقطر والولايات المتحدة”عن قلقهم من انهيار وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن المحادثات تأجلت حتى يتلقوا مؤشرات واضحة من واشنطن حول موقفها من استكمال مراحل الاتفاق.

فيما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يجري حاليًا تقييمًا للوضع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تصاعد التوترات حول تنفيذ بنوده.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي برفع مستوى الاستعداد في غزة، تحسبًا لأي تطورات ميدانية قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

عودة الوفد الإسرائيلي من قطر دون نتائج فى التفاوض

كما غادر وفد إسرائيلي قطر، حيث أجرى محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط تصاعد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة مصرية وقطرية.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة لعودة الوفد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بتبادل الرهائن الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل مقابل أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأفاد مسئول فلسطيني مطّلع على المحادثات بأن التقدم محدود للغاية بسبب انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، حيث يتهم كل جانب الآخر بانتهاك شروط الاتفاق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.