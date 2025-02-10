الاتفاق الهش، وفد إسرائيل للتفاوض يغادر قطر دون تقدم في محادثات

غادر وفد التفاوض الإسرائيلي قطر، حيث أجرى محادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وسط تصاعد الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة مصرية وقطرية.

وفد التفاوض الإسرائيلي يغادر قطر بدون نتائج

ولم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة لعودة الوفد إلى إسرائيل، في وقت لا تزال فيه المفاوضات تواجه عقبات كبيرة تتعلق بتبادل الرهائن الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال مقابل أسرى إسرائيليين، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال من القطاع.

وأفاد مسؤول مطلع على المحادثات،ـبأن التقدم محدود للغاية بسبب انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين، حيث يتهم كل جانب الآخر بانتهاك شروط الاتفاق.

وقالت مصادر مصرية، فى تصريحات سابقة، إن إسرائيل تعرقل التفاوض بوضع شروط جديدة لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، مثل تأخير سحب قواتها ومواصلة المراقبة الجوية للقطاع، وهو ما يهدد بانهيار الاتفاق الهش.

تبادل الاتهامات بشأن وقف إطلاق النار

مع مرور أكثر من نصف مدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير ويستمر 42 يومًا، تتزايد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وتنص الاتفاقية على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مواقعها في غزة.

وبينما استعاد الجانب الإسرائيلي حتى الآن 16 رهينة من أصل 33 مشمولين بالاتفاق، إضافة إلى خمسة رهائن تايلانديين أطلق سراحهم دون اتفاق مسبق، أفرج الاحتلال عن أسرى فلسطينيين، بينهم من يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد وآخرون تم أسرهم خلال العدوان دون محاكمة.

وتتهم حركة حماس إسرائيل بخرق الاتفاق من خلال عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما تنفي تل أبيب هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الحركة لم تلتزم بترتيبات إطلاق سراح الرهائن بالشكل المتفق عليه. كما انتقدت إسرائيل ما وصفته بـ"الاستعراضات الإعلامية" التي نظمتها حماس عند تسليم المحتجزين إلى الصليب الأحمر.

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