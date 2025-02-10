نتنياهو: بايدن هددنا بقطع إمدادات السلاح وترامب يضمن أمن إسرائيل

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين، إن تل أبيب لم تبلغ الأمريكيين قبل تفجير أجهزة البيجر بلبنان، ولا قبل عملية قتل حسن نصر الله.

ترامب أكد أنه سيضمن عدم حصول ‎إيران على سلاح نووي

وأضاف نتنياهو إن إدارة بايدن طلبت منا بشكل واضح عدم دخول ‎رفح الفلسطينية وهددت بقطع السلاح.. وترامب أكد أنه سيضمن عدم حصول ‎إيران على سلاح نووي ويضمن أمن إسرائيل على كل حدودها.

وتابع نتنياهو: بفضل الدعم الأمريكي سنواجه التحديات الماثلة أمامنا.

الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه

وفي سياق متصل، قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، ردا على تصريحات ترامب: إن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه.

وأضاف خليل الحية: طوفان الأقصى وحد الأمة للدفاع عن غزة ضد العدوان الصهيوني وهو المرحلة الأولى على طريق رحيل الاحتلال وانتصار فلسطين.

واستنكرت حركة حماس التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما أعطي أجزاء من غزة لدول أخرى في الشرق الأوسط".

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