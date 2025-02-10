أردوغان: خطة ترامب عبثية ولا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد أنه لا أحد يستطيع إخراج سكان غزة من أرضهم التي دمّرتها الحرب، رافضا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي الموجود منذ آلاف السنين".

وأضاف: "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ملك للفلسطينيين".

وتابع قائلا: "بالنسبة لنا لا داعي لبحث خطة ترامب عن غزة أو أخذها على محمل الجد".

وشدد على أن "هذه الخطة عبثية تماما. لا أحد يملك السلطة لإخراج شعب غزة من وطنه. شعب غزة سيواصل البقاء والعيش فيها وحمايتها".

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب: سننظر في حالات فردية للاجئين فلسطينيين ونمنحهم حق اللجوء، زاعما أنه سيهتم بالفلسطينيين وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وفي السياق ذاته، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط بالفضيحة وأنه مصطلح فظيع للغاية، مضيفا أن تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.

رفض عربي لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين



ولاقى مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، رفضا عربيا ودوليا واسعا وأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد: إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن رفضه كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

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