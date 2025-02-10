الإثنين 10 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

صابرين ضيفة لميس الحديدي الليلة في "كلمة أخيرة"

الفنانة صابرين، فيتو
الفنانة صابرين، فيتو

تحل الفنانة صابرين ضيفة علي برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON ، وذلك في حلقة مساء اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تتحدث صابرين خلال اللقاء، عن العديد من التفاصيل حول مسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، وعن تكريمها عن مسلسل أم كلثوم وأحدث أعمالها الفنية.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

برنامج كلمة أخيرة تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة ON.

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صابرين الفنانة صابرين لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي
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