أسباب الدورة الشهرية غير المنتظمة، وما تأثيرها على الحمل؟

من الطبيعي أن تختلف مدة الدورة الشهرية لدى المرأة قليلًا، مما يؤدي إلى فترات غير منتظمة، وتشمل الأسباب الأخرى للدورة الشهرية غير المنتظمة الإجهاد والأدوية والحالات الصحية المختلفة.

إذا كانت الدورة الشهرية لدى سيدة أقصر من 24 يومًا، أو أكثر من 38 يومًا، أو إذا كانت المدة تختلف بشكل كبير من شهر لآخر، فإن فترات الحيض غير منتظمة، ويطلق الأطباء على هذا قلة الطمث.

من الطبيعي أن تختلف مدة الدورة الشهرية قليلًا من شهر لآخر، خاصةً إذا كانت المرأة تمر بمرحلة البلوغ أو الرضاعة الطبيعية أو تقترب من سن اليأس.

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الأخرى أيضًا على انتظام الدورة الشهرية، مثل الإجهاد والأدوية والحالات الصحية العقلية أو الجسدية، وفقًا لموقع "Medical News today” الطبي.

أسباب الدورة الشهرية غير المنتظمة

يمكن أن تحدث الدورة الشهرية غير المنتظمة، أو قلة الطمث، لأسباب عديدة، ويرتبط العديد منها بمستويات الهرمونات.

هرمون الاستروجين والبروجسترون والهرمون المنبه للجريب هي الهرمونات الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الدورة الشهرية، وإذا عطل شيء ما أو غيّر كيفية ارتفاع وانخفاض هذه الهرمونات في كل دورة، فقد يتسبب ذلك في حدوث فترات غير منتظمة.

الفترات غير المنتظمة العرضية شائعة ولا تسبب عادة أي قلق، وتشمل العوامل التي قد تساهم في عدم انتظام الدورة الشهرية ما يلي:

التحولات الهرمونية الطبيعية

وسائل منع الحمل الهرمونية

الإجهاد

تمارين التحمل

فقدان الوزن

قد يكون عدم انتظام الدورة الشهرية المستمر علامة على وجود حالة كامنة.

الأسباب المحتملة لعدم انتظام الدورة الشهرية

التغيرات الهرمونية الطبيعية

أثناء فترة البلوغ، يخضع الجسم لتغييرات كبيرة، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تستقر الهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية في نمط، وخلال هذا الوقت، من الشائع أن تكون الدورة الشهرية غير منتظمة.

يمكن أن يحدث قلة الطمث أيضًا بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية حتى تعود الهرمونات إلى طبيعتها بعد إنجاب طفل.

الرضاعة الطبيعية، وخاصة الرضاعة الطبيعية الحصرية والمتكررة، يمكن أن تقمع التبويض، مما يتسبب في توقف الدورة الشهرية لدى الشخص، ويطلق الأطباء على هذا انقطاع الطمث الرضاعة.

تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة أيضًا أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، وهي المرحلة الأولى من انقطاع الطمث، وخلال هذا الوقت، تبدأ مستويات الهرمونات في الانخفاض، وقد تتباعد الدورة الشهرية أكثر فأكثر حتى تتوقف المرأة عن الحصول عليها تمامًا.

بدء وسائل منع الحمل

تعمل وسائل منع الحمل الهرمونية عن طريق إيقاف التبويض، وهذا يعني أن الشخص لا يحصل على دورة شهرية حقيقية أثناء استخدامه، وبدلًا من ذلك، لا تحصل بعض النساء على الدورة الشهرية على الإطلاق، بينما يعاني البعض الآخر من نزيف الانسحاب الذي قد يبدو مشابهًا للدورة الشهرية.

عندما تبدأ المرأة في تناول حبوب منع الحمل أو اللصقة أو الغرسة أو اللولب الهرموني داخل الرحم (IUD)، فقد تعاني من نزيف غير منتظم خلال الأشهر القليلة الأولى، وقد يصبح هذا أكثر انتظامًا مع مرور الوقت أو يتوقف تمامًا.

إيقاف وسائل منع الحمل

وبالمثل، عندما يتوقف الشخص عن استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية، يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى فترات غير منتظمة، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ الدورة الهرمونية في الجسم في العمل كالمعتاد مرة أخرى.

عادةً، يعاني الأشخاص من نزيف الانسحاب بعد 2 - 4 أسابيع من التوقف عن تناول حبوب منع الحمل. النزيف التالي هو الدورة الشهرية، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أشهر حتى تستقر الدورة في نمط منتظم.

قد تعود الدورة الشهرية غير المنتظمة إلى غير منتظمة بعد توقف النساء عن استخدامها.

الحالات الصحية الكامنة

تشير الدورة الشهرية غير المنتظمة أحيانًا إلى حالة صحية، مثل:

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تتطور فيها أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل، تُعرف باسم الأكياس، في المبايض، وتسبب متلازمة تكيس المبايض مستويات عالية من هرمون التستوستيرون، مما قد يمنع أو يؤخر التبويض والدورة الشهرية.

تشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض:

حب الشباب

نمو الشعر المفرط

مقاومة الأنسولين التي قد تؤثر على الوزن

الاكتئاب

صعوبة الحمل أو الاستمرار فيه

اضطرابات الأكل

يمكن أن تتسبب اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، واضطراب الشراهة في تناول الطعام، في غياب أو عدم انتظام الدورة الشهرية، ومن المرجح أن يحدث هذا إذا عانت المرأة من فقدان شديد للوزن.

يمكن أن تشمل علامات اضطراب الأكل ما يلي:

تقييد شديد للطعام أو تناول السعرات الحرارية

استبعاد مجموعات غذائية كاملة من النظام الغذائي دون داعٍ، مثل الكربوهيدرات

الصيام، متبوعًا بالإفراط في تناول الطعام

الذهاب إلى الحمام مباشرة بعد الوجبات

تناول كميات كبيرة من الطعام عند عدم الشعور بالجوع

قد يعاني السيدات الذين يمارسون الرياضة بشكل مفرط أيضًا من عدم انتظام الدورة الشهرية، عندما يجد الأشخاص صعوبة في التوقف عن ممارسة الرياضة، يُعرف ذلك بالتمارين القهرية.

بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة تنمو فيها الخلايا التي تنمو عادةً داخل الرحم خارجه، وتشكل هذه الخلايا بطانة الرحم، التي تزداد سماكتها وتتساقط مع كل دورة شهرية.

عندما تنمو الخلايا في مكان آخر، فإن هذا السماكة والتساقط الدوري يسببان ألمًا شديدًا، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

دورات شهرية غزيرة

خروج جلطات دموية كبيرة

نزيف بين الدورات الشهرية

مشاكل في الحمل

من الطبيعي أن تختلف مدة الدورة الشهرية لدى الشخص قليلًا، مما يؤدي إلى فترات غير منتظمة، وتشمل الأسباب الأخرى للدورة الشهرية غير المنتظمة الإجهاد والأدوية والحالات الصحية المختلفة.

إذا كانت الدورة الشهرية لدى سيدة ما أقصر من 24 يومًا، أو أكثر من 38 يومًا، أو إذا كانت المدة تختلف بشكل كبير من شهر لآخر، فإن فترات الحيض غير منتظمة، ويطلق الأطباء على هذا قلة الطمث.

من الطبيعي أن تختلف مدة الدورة الشهرية قليلًا من شهر لآخر، خاصةً إذا كانت المرأة تمر بمرحلة البلوغ أو الرضاعة الطبيعية أو تقترب من سن اليأس.

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الأخرى أيضًا على انتظام الدورة الشهرية، مثل الإجهاد والأدوية والحالات الصحية العقلية أو الجسدية.

تأثير الدورة الشهرية غير المنتظمة على الحمل

يمكن أن تجعل الدورة الشهرية غير المنتظمة الحمل أكثر صعوبة في بعض الأحيان، حيث قد تكون أوقات التبويض غير منتظمة أيضًا، وقد تمر أيضًا أشهر لا تتبويض فيها النساء اللاتي تتغيب عنهن الدورة الشهرية.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن الحمل مستحيل، ويمكن أن يساعد تتبع وقت التبويض لدى شخص ما، جربي:

تتبع الدورة الشهرية: حددي أي فترات على التقويم، وابحثي عن الأنماط، ويمكن أن تساعد تطبيقات تتبع الدورة الشهرية في تحديد وقت التبويض المحتمل، ويحدث التبويض دائمًا تقريبًا قبل أسبوعين من الدورة الشهرية، ومع ذلك، يمكن أن يختلف طول الفترة بين بداية الدورة والمرة التالية التي تتبويض فيها المرأة.

مراقبة مخاط عنق الرحم: مع اقتراب التبويض، يصبح مخاط عنق الرحم أكثر وفرة وزلقًا وشفافًا ومرنًا.

قياس درجة حرارة الجسم: استخدمي ميزان حرارة لقياس درجة حرارة الجسم أول شيء في كل صباح ولاحظي متى ترتفع، يمكن أن يشير هذا إلى التبويض.

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