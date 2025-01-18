حبوب الدورة الشهرية، أسباب ظهورها وطرق التخلص منها

تؤثر التقلبات الهرمونية على إنتاج الزيوت والدهون في البشرة، مما يؤدي إلى ظهور بثور مؤلمة وحساسة.

وغالبًا ما تتواجد البثور الهرمونية في الثلث السفلي من الوجه - في الذقن وخط الفك والرقبة وحول الفم، وكذلك على الكتفين والظهر.

والدورة الشهرية ليست شيئًا ثابتًا، وهذا لإنها تتغير من شخص لآخر ومن شهر لآخر، ولهذا السبب، يختلف موعد ظهور حب الشباب المصاحب للدورة الشهرية بالضبط - ومدة استمراره.

ويمكن أن يستمر ظهور حب الشباب المصاحب للدورة الشهرية لبضعة أيام أو لبضعة أسابيع، كما أنه يؤثر على كل شخص بشكل مختلف، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما الذي يسبب حبوب الدورة الشهرية؟

وتتقلب الهرمونات طوال مدة الدورة الشهرية، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات مثل زيادة إنتاج الزهم، وهو الزيت الموجود في البشرة، وتساهم هذه الزيادة في إفراز الدهون في تكوين حب الشباب.

ويعاني العديد من الأشخاص من ظهور حب الشباب في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية، وتعد نوبات حب الشباب أحد الأعراض الأساسية لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS)، وتكون فترة ما قبل الحيض عندما تكون مستويات هرمون الاستروجين في أدنى مستوياتها، وترتفع مستويات هرمون البروجسترون، والذي يزيد من إنتاج الدهون.

وتكون البشرة أكثر عرضة للتفاعل مع هرمون التستوستيرون، مما قد يسبب حب الشباب الهرموني في نقاط مختلفة من دورتك الشهرية.

من الجدير بالذكر أنه يمكن أيضًا تجربة ظهور حب الشباب أثناء الحمل أو انقطاع الطمث.

طريقة منع حب الشباب أثناء الدورة الشهرية

على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن منع ظهور حب الشباب تمامًا، إلا أنه هناك أشياء يمكن القيام بها للتقليل خطر ظهور حب الشباب، وتكون كالآتي:

التقليل من مستويات التوتر، يتعطل توازن الهرمونات والجهاز المناعي عندما يكون الشخص تحت توتر كبير، مما يزيد من فرص ظهور حب الشباب على الوجه.

الحصول على قسط كافٍ من النوم، وجدت الدراسات أن هناك علاقة بين جودة النوم الذي يحصل عليه الشخص وشدة حب الشباب، وذلك لأن مستويات الكورتيزول ترتفع عندما يكون الشخص في حالة خمول، مما يجعل الهرمونات الأخرى غير متوازنة.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، تناول نظام غذائي صحي يعتمد في معظمه على النباتات - والحد من تناول السكر والأطعمة المصنعة والكحول، ويمكن أيضًا دمج الأطعمة في النظام الغذائي لمكافحة الالتهاب والجفاف والإجهاد التأكسدي.

كيفية التخلص من حب الشباب أثناء الدورة الشهرية

الكمادات الدافئة والباردة، يمكن أن تساعد الكمادات الدافئة في تخفيف الضغط عن طريق سحب القيح، بينما يمكن للكمادات الباردة تخفيف الألم وتقليل الالتهاب.

استخدم منظفًا أو علاجًا موضعيًا يحتوي على بيروكسيد البنزويل، يقتل بيروكسيد البنزويل البكتيريا ويجفف الزيت والدهون، وإذا كانت البشرة حساسة، يمكن استخدام تركيزًا أقل لمنع التهيج.

استخدام منظفًا لطيفًا وغير كوميدوغينيك - وتجنب الفرك

استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على حمض الساليسيليك، حمض بيتا هيدروكسي هذا هو المكون الأساسي لإزالة انسداد المسام وتقشير البشرة.

تهدئة البشرة باستخدام عشبة سنتيلا اسياتيكا، تُعرف عشبة سنتيلا اسياتيكا أيضًا باسم عشبة النمر أو السيكا أو الجوتو كولا، وهي تحارب الالتهابات والبكتيريا، بينما تعزز التئام الجروح وترطيب البشرة.

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