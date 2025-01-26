فوائد شاي البابونج، يخفف أعراض الدورة الشهرية ويساعد على الاسترخاء

شاي البابونج هو علاج طبيعي لمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وتساعد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها في إدارة مرض السكري وآلام الدورة الشهرية ومشاكل النوم، من بين أمور أخرى.

يحتوي البابونج على مواد كيميائية تسمى الفلافونويد، والتي من المحتمل أن توفر الفوائد المحتملة للمشروب، وبالنسبة لمعظم الناس.

فوائد شاي البابونج

تتضمن الفوائد المحتملة لشاي البابونج ما يلي:

1. أعراض الدورة الشهرية

خلصت الأبحاث إلى أن خصائص البابونج المضادة للالتهابات ومضادة للتشنجات والمهدئة ومضادة للقلق قد تساعد في تخفيف القلق والانزعاج الناجم عن متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

2. مرض السكري وسكر الدم

وجدت بعض الدراسات أن شاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري.

تشير الأبحاث إلى أن البابونج قد يحسن مستويات السكر في الدم والدهون ومستويات الإجهاد التأكسدي لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري ويقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.

3. هشاشة العظام

هشاشة العظام هي فقدان تدريجي لكثافة العظام، وتزيد هذه الخسارة من خطر كسر العظام وانحناء الظهر.

وجدت الدراسات أن البابونج ساعد في منع هشاشة العظام، حيث يمكن أن تساعد التأثيرات المضادة للأكسدة للفلافونويدات الموجودة في البابونج في منع هشاشة العظام عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

4. الالتهاب

الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، ويحتوي شاي البابونج على مركبات قد تقلل الالتهاب.

يرتبط الالتهاب طويل الأمد بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك البواسير وآلام الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل واضطرابات المناعة الذاتية والسمنة والاكتئاب.

5. السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يستهدف الخلايا السرطانية أو حتى يمنع تلك الخلايا من التطور في المقام الأول.

أشارت نتائج الاختبارات المعملية إلى أن المركبات الموجودة في البابونج قد تساعد في منع نمو الورم الدبقي وسرطان الكبد وسرطان عنق الرحم وسرطان الدم.

6. النوم والاسترخاء

قد يساعد شاي البابونج الأشخاص على الاسترخاء والنوم.

لاحظت الدراسات أنه بعد 2-4 أسابيع من العلاج بالبابونج، لاحظ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام تحسنًا في الأعراض، و​قد يؤدي العلاج بالبابونج أيضًا إلى تحسين جودة النوم.

7. أعراض البرد

تشير الأدلة والأبحاث إلى أن تناول البابونج قد يساعد في دعم الجهاز المناعي، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول المشروبات الدافئة مثل شاي البابونج في تخفيف بعض أعراض نزلات البرد الشائعة، مثل التهاب الحلق، ومع ذلك.

8. حالات الجلد الخفيفة

تشير بعض الأبحاث إلى أن المنتجات الموضعية التي تحتوي على البابونج قد تساعد في:

علاج حب الشباب

إصلاح البشرة الحساسة

تقليل جفاف الجلد

قد يكون هذا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والحساسية والمضادة للميكروبات.

في حين أن شاي البابونج قد يقلل من الالتهاب، فإن الخيارات التجميلية تشمل المستحضرات والصابون، ومع ذلك، يجب على الأشخاص إجراء اختبار رقعة قبل استخدامه على منطقة أوسع للتحقق أولًا من الآثار الضارة.

مخاطر شاي البابونج

يجب على المجموعات التالية تجنب البابونج ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة: قد لا يكون البابونج آمنًا للأشخاص الذين لديهم حساسية معروفة لنبات الراجوورت أو الأقحوان أو الأقحوان أو القطيفة، وهي نباتات ذات صلة، قد يسبب رد فعل شديد يُعرف باسم الحساسية المفرطة.

الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا برد فعل تحسسي لمنتجات البابونج: يجب عليهم تجنب البابونج، حيث يمكن أن تزداد ردود الفعل التحسسية سوءًا بمرور الوقت.

التفاعلات الدوائية: يمكن أن يتفاعل البابونج مع أدوية تسييل الدم، مثل الوارفارين، ويجب على الشخص استشارة الطبيب قبل زيادة تناول البابونج، خاصة إذا كان يعاني من مشكلة صحية قائمة.

الحوامل: على الرغم من أن البابونج قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض أثناء الحمل، مثل تهيج الجهاز الهضمي، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الاستخدام المنتظم قد يزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض، وبالتالي، قد يعتبر العديد من خبراء الصحة أن شاي البابونج غير آمن أثناء الحمل.

الرضع والأطفال الصغار جدًا: قد يحتوي شاي البابونج، على غرار العسل وبعض المنتجات الطبيعية الأخرى، على جراثيم التسمم الغذائي، ويمكن لمعظم البالغين الأصحاء محاربة عدوى التسمم الغذائي، ولكن قد لا يتمكن الرضع من ذلك، يوصي العديد من الأطباء الرضع والأطفال الصغار بتجنب منتجات العسل والبابونج.

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