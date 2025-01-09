يبدأ في الـ40، الأعراض المبكرة لسن اليأس وأسبابها

تعد السيدة في سن اليأس عندما لا تأتيها الدورة الشهرية لمدة 12 شهرًا متتاليًا ولا تكون حاملًا أو مريضة، والذي يكون جزء طبيعي من الشيخوخة.

يحدث ذلك لأن مستويات هرمون الجنس الأنثوي تنخفض بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، ويتوقف المبايض في النهاية عن إطلاق البويضات، لذلك لن يكون لدى الشخص فترات أو تكونين قادرة على الحمل.

يحدث هذا غالبًا عندما تكون السيدة في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، ويمكن أن يحدث في وقت سابق إذا أجريت عملية جراحية لـ إزالة الرحم أو المبايض أو كانت تتلقى علاجات معينة للسرطان، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

هل أنت في مرحلة انتقالية إلى سن اليأس؟

قد تبدأ السيدة في ملاحظة التغييرات قبل أشهر أو سنوات من سن اليأس، وغالبًا ما تكون بعض العلامات الأولى للانتقال ما يسمى بالأعراض الحركية الوعائية مثل الهبات الساخنة أو التعرق الليلي، وقد تبدأ أيضًا في ملاحظة فترات غير منتظمة، ويُطلق على وقت الانتقال إلى سن اليأس أو سن اليأس المبكر.

تبدأ هذه المرحلة عادةً عندما تكون السيدة في الأربعينيات من العمر، على الرغم من أن التوقيت قد يختلف.

عندما تكون المرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، قد يكون من الصعب التنبؤ بموعد أو ما إذا كانت الدورة الشهرية التالية قد تأتي، كما يصعب معرفة المدة التي ستستمر فيها الدورة الشهرية أو ما إذا كان التدفق سيكون غزيرًا أم خفيفًا، ومن الصعب الحمل خلال هذه المرحلة، لكن لا يزال من الممكن حدوث ذلك طالما أن لديها فترات.

لا تعرف السيدة بالضبط متى ستأتي فترة انقطاع الطمث، فكل ما يمكن فعله هو الانتباه إلى شعورها العام وملاحظة التغييرات، ووضع في الاعتبار أن الأعراض قد تختلف كثيرًا من شخص لآخر، فقد لا تعاني من أي أعراض على الإطلاق.

تنتهي فترة ما قبل انقطاع الطمث عندما تمر أكثر من 12 شهرًا على التوالي بدون دورة شهرية.

أعراض انقطاع الطمث

تشمل أعراض انقطاع الطمث ما يلي:

دورة شهرية غير منتظمة

تعتبر الدورة الشهرية غير منتظمة إذا كانت الفترة بين الدورة الشهرية أطول أو أقصر، أو إذا تخطت الدورة الشهرية، أو كانت أخف أو أثقل من المعتاد، وقد تغيب الدورة الشهرية، وهذه علامة كلاسيكية على الانتقال إلى سن اليأس.

يمكن لبعض أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة لعلاج السرطان أن تجعل الفترات الشهرية غير منتظمة، أي نزيف، حتى لو كان مجرد بقع، بعد سن اليأس ليس طبيعيًا.

جفاف المهبل، أثناء سن اليأس، قد يصبح الجلد المحيط بالمهبل أكثر جفافًا.

أعراض حركية وعائية (الهبات الساخنة أو التعرق الليلي)، يمكن أن تجعل الهبات الساخنة السيدة تشعر بالدفء أو الحرارة فجأة دون سبب واضح، وقد يتحول لون البشرة إلى اللون الأحمر وقد ينبض القلب بشكل أسرع، ثم قد تشعر بالبرد فجأة.

التعرق الليلي هو الهبات الساخنة التي تحدث أثناء النوم، ويمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها توقظ السيدة، مثل العديد من أعراض سن اليأس، يمكن أن تختلف الهبات الساخنة والتعرق الليلي كثيرًا من شخص لآخر، ويمكن أن تستمر لمدة دقيقة أو 5 دقائق، كما تكون خفيفة أو شديدة، وقد تعاني من عدة نوبات في الساعة، أو واحدة في الأسبوع، أو لا تعاني منها أبدًا.

قد تستمر هذه الأعراض لسنوات أو عقود بعد توقف الدورة الشهرية - إلى الوقت الذي يسمى انقطاع الطمث.

تقلبات المزاج، يمكن أن تؤثر أشياء كثيرة على مزاج وهذا يشمل تأثير التغيرات في الهرمونات التي تحدث حول انقطاع الطمث، وإذا كانت تعاني من القلق أو الاكتئاب في الماضي، فقد تتفاقم الأعراض أثناء انقطاع الطمث، وإذا شعرت بالقلق أو الاكتئاب لأكثر من بضعة أسابيع.

مشاكل النوم، قد يحدث الاستيقاظ أثناء الليل أو صعوبة النوم لأسباب عديدة، ولكن إذا لم تكن تعاني السيدة من مشاكل النوم عادةً، فقد يكون ذلك علامة على اقتراب انقطاع الطمث، في بعض الأحيان يكون سبب ذلك أعراض حركية وعائية مثل التعرق الليلي.

تغيرات الجسم، قد تلاحظ السيدة أيضًا أن شعرها وبشرها أصبحتا أكثر جفافًا ونحافة، و​​قد تكتسب وزنًا أثناء انقطاع الطمث، فيتغير الجسم أيضًا بحيث يكون لديها المزيد من الدهون حول الخصر والمزيد من الدهون وأقل عضلات بشكل عام، وتجدين أيضًا صعوبة في الحركة، مع تصلب المفاصل أو آلام المفاصل.

النسيان، يمكن لأي شخص أن يعاني من هفوات ذاكرة بسيطة أثناء منتصف العمر، مثل عدم القدرة على التفكير في كلمة أو فقدان مفاتيح السيارة، وعادة، لا تكون هذه مشكلة كبيرة، ويمكن أن يحدث النسيان أثناء انقطاع الطمث ولكن يمكن أن ينبع من عوامل أخرى مثل الإجهاد.

التبول بشكل متكرر، قد يكون عدم التحكم في التبول أحد الأعراض الأخرى لهذه المرحلة من الحياة، فتتسبب الأنشطة مثل السعال أو الرفع في حدوث ذلك، وقد تعاني من فقدان البول أو قد تشعر بحاجة قوية وفورية للتبول، كما تصاب العديد من السيدات بعدوى المسالك البولية بشكل متكرر.

أعراض انقطاع الطمث المبكر

يعتبر انقطاع الطمث قبل سن 45 عامًا انقطاعًا مبكرًا، ويسمى انقطاع الطمث المبكر عندما يحدث قبل سن الأربعين، وتشبه أعراض انقطاع الطمث المبكر وأعراض انقطاع الطمث الذي يحدث لاحقًا، وتشمل الأسباب وعوامل الخطر:

بعض علاجات السرطان

تاريخ عائلي لانقطاع الطمث المبكر

بدء دورتك الشهرية قبل سن 11 عامًا.

قد لا يكون لانقطاع الطمث المبكر أي سبب، فتكون هذه هي الحال في معظم الأوقات.

يمكن أن تتسبب حالة تسمى قصور المبيض المبكر أيضًا في توقف الدورة الشهرية مبكرًا دون سبب طبي، ولكن على عكس انقطاع الطمث المبكر أو السابق لأوانه، قد تعود الدورة الشهرية وقد لا تزالين قادرة على الحمل.

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