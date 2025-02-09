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الصحة تبدأ تكليف دفعة 2023 من خريجي كليات المهن الطبية حسب الاحتياج

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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كشف الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن بدء تطبيق قرار اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة بتكليف الخريجين للكليات الطبية بحسب الاحتياج.

وأشار نقيب أطباء الأسنان  أن  تكليف الخريجين الجدد بداية من دفعة  2023 والذي يتم تكليفه في 2025 يتم وفق الاحتياجات وليس تكليف كل الدفعة.

تكليف خريجي كليات طب الأسنان 

وأكد أن وزارة الصحة أكدت أن  دفعة 2023 من خريجي كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وخريجي الكليات الطبية وهم الدفعة الأولى التي سيطبق عليها التكليف حسب الاحتياج.

أوضح أن وزارة الصحة لم تضع اي ضوابط للتكليف وفق الاحتياج.

كانت أعلنت نقابة الأسنان، عن تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة حق الأطباء خريجين دفعة 2023 في التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن ذلك فى إطار حرص النقابة على مصلحة أعضائها ودعمًا لحق أطباء دفعة 2023 في التكليف.

وأوضحت أن تشكيل اللجنة، جاء بعد عقد مجلس النقابة لاجتماع مع ممثلين عن دفعة 2023، لبحث آخر تطورات ملف التكليف الخاص بهم، ودعم طلباتهم المشروعة.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان

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أشارت  إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا على مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.

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