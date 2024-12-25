شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس.

وزارة الصحة وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتحسين خدمات طب الأسنان

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة لها،وخبرات الجامعات المصرية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس والدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأكد خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات المصرية للاستفادة من إمكانياتها العلمية والتدريبية في المجال الصحي، مشددًا على أن هذا التعاون يسهم في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، مما ينعكس إيجابيًّا على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.

وأشاد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير المراكز الطبية المتخصصة يعكس إلتزام وزارة الصحة بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المرضى والمترددين على تلك المراكز.

لافتًا إلى دور جامعة عين شمس البارز في المنظومة الطبية والتي تتواكب مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك استراتيجية جامعة عين شمس.



وأكد محمد ضياء زين العابدين أن كافة كليات القطاع الطبي بجامعة عين شمس ملتزمة بتقديم أفضل خدمة صحية تواكب أعلى المعايير العالمية للمواطنين.

وأوضح كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين جامعة عين شمس وقطاعات الدولة المختلفة وتتضمن أن يقوم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالإشراف على أحد المراكز الطبية المتميزة بوزارة الصحة، مشيرًا أن هذا التعاون له تأثير بالغ الأهمية على الخدمة المقدمة للمرضي.



كما تأتي الاتفاقية في إطار توجه كلية طب الأسنان مؤخرًا إلى التعاون مع الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، حيث قامت الكلية بالتعاون مع مصنع إيجي ميد المحلي لزرعات الأسنان وشركة ذكاء ميد للذكاء الاصطناعي؛ مما يفتح مجالات خبرة مختلفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك تقديم خدمة متميزة للمرضي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال توفير كوادر طبية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر ستعمل بمختلف أقسام مركز الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر، بما يشمل العيادات الصباحية والمسائية، والأقسام الداخلية، ووحدات الرعاية المركزة والطوارئ، لافتًا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الأطباء العاملين بالمركز، مع منح الأولوية لشباب الأطباء المقيمين لتسجيلهم في برامج الدراسات العليا بالكلية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن البروتوكول يسمح بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية لتقديم خدمات طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى تدريب الأطباء العاملين بالمركز ونقل الخبرات العلمية إليهم، مؤكدًا أن المركز سيلتزم بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية، إلى جانب تجهيز العيادات بالشكل الأمثل لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع إدخال تخصصات دقيقة في مجال طب الأسنان لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

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